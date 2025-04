Il nuovo album di Elton John e Brandi Carlile ‘Who believes in Angels?’

Elton John e Brandi Carlile pubblicano per Universal Music l'album "Who believes in Angels?". Il disco è disponibile su LP, CD, CD+DVD e digitale qui. "Who believes in Angels?" arriva a una settimana dall'anteprima di alcuni brani che Elton e Brandi hanno offerto durante una serata al London Palladium. Una delle tracce che hanno suonato in anteprima è "Little Richard's Bible". Una riflessione sul viaggio delle leggenda del rock and roll da ribelle rockstar omosessuale a cantante gospel cristiano e ritorno, con un pianoforte frenetico, un riff di ottoni esplosivo e una linea di basso ispirata ai T. Rex, "Little Richard's Bible" si è rivelata la traccia chiave di un album straordinario.Parlando della traccia, Elton John racconta: "Ho suonato "Little Richard's Bible" accompagnato solo da Chad Smith che suonava il Charleston.

