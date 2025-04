Il notiziario Tramoni verso il recupero totale

Tramoni tra i convocati della sfida di domani pomeriggio sono molto alte. Il talento italo corso, dopo aver completato il percorso individuale di recupero dal risentimento muscolare accusato alla coscia destra nel finale del primo tempo della sfida di Cosenza, oggi svolgerà il test conclusivo con il resto del gruppo: se la rifinitura darà un esito positivo, il diamante nerazzurro sarà della gara. Sia ben chiaro: occuperà un posto in panchina e verrà chiamato in causa soltanto a risultato acquisito oppure in caso di estrema e irrinunciabile necessità. Ricalcando la falsa riga tracciata dai compagni che nelle scorse settimane hanno avuto il medesimo intoppo: Stefano Moreo, dopo aver saltato la trasferta di Spezia, ha disputato i venti minuti finali della partita con il Mantova; Olimpiu Morutan ha seguito comodamente seduto il successo della scorsa settimana. Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Tramoni verso il recupero totale Leggi su Sport.quotidiano.net La settimana di intenso lavoro svolto sui campi di San Piero a Grado sta portando al traguardo auspicato da mister Inzaghi: le possibilità di vedere Matteotra i convocati della sfida di domani pomeriggio sono molto alte. Il talento italo corso, dopo aver completato il percorso individuale didal risentimento muscolare accusato alla coscia destra nel finale del primo tempo della sfida di Cosenza, oggi svolgerà il test conclusivo con il resto del gruppo: se la rifinitura darà un esito positivo, il diamante nerazzurro sarà della gara. Sia ben chiaro: occuperà un posto in panchina e verrà chiamato in causa soltanto a risultato acquisito oppure in caso di estrema e irrinunciabile necessità. Ricalcando la falsa riga tracciata dai compagni che nelle scorse settimane hanno avuto il medesimo intoppo: Stefano Moreo, dopo aver saltato la trasferta di Spezia, ha disputato i venti minuti finali della partita con il Mantova; Olimpiu Morutan ha seguito comodamente seduto il successo della scorsa settimana.

IL NOTIZIARIO. Visita per Tramoni . E’ ancora in dubbio - Alla ripresa degli allenamenti resta ancora in dubbio la situazione di Matteo Tramoni. Ieri il giocatore ha svolto l’ultima visita di controllo in mattinata, per avere il via libera per gli ... (msn.com)