Il momento in cui Fabio Paratici è cambiato

Fabio Paratici è un onesto jolly di centrocampo nelle categorie inferiori. «Cercavo di inserirmi dove gli altri mancavano, per sfruttare le poche partite in cui gli altri non giocavano mi adattavo. Per caratteristiche, somigliavo a Pessotto. Non segnavo mai, non avevo un'esultanza. Era talmente raro». Piacenza, Pavia, Marsala, Novara, Palermo e così via. Nel 2004 chiude col calcio giocato a Brindisi e nello stesso anno diventa il capo degli osservatori della Sampdoria, iniziando un percorso professionale ricco di successi e controversie.Non si trovano molte informazioni su questo repentino passaggio di carriera. Anni dopo, intervistato da Szczesny per una tv polacca, dirà: «Non ero molto bravo, giocavo in Serie C massimo, sono finito in C2 e lì ho capito che da giocatore avevo dato.

