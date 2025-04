Serieanews.com - Il Milan ripartirà con Paratici e un nuovo allenatore: nome a sorpresa per la panchina

Leggi su Serieanews.com

Ilds delsarà Fabio: il dirigente è già al lavoro per ile spunta unIlcone unper la(Lapresse) – SerieAnewsIlsi prepara a una rifondazione profonda. Dopo una stagione altalenante, con alcune problematiche evidenti sotto la gestione di Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, la dirigenza rossonera ha deciso di fare chiarezza per il futuro. La prima mossa, ormai solo da ufficializzare, riguarda l’ingaggio di Fabiocomedirettore sportivo.Sarà lui a prendere le redini della squadra, e a decidere qualeguiderà ilnella prossima stagione. Con una nuova visione e la necessità di riportare il club ai vertici, il primo passo sarà proprio la scelta dell’uomo giusto in