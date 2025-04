Il Mattino | Napoli estate di rivoluzione | sette-otto volti nuovi per il progetto Conte

Mattino: “Napoli, estate di rivoluzione: sette-otto volti nuovi per il progetto Conte”">Una mini-rivoluzione in vista, a prescindere dal tricolore. Come riporta Pino Taormina su Il Mattino, il Napoli di Antonio Conte si prepara a cambiare volto la prossima estate: saranno necessari almeno sette-otto nuovi innesti, con investimenti stimati tra i 170 e i 200 milioni di euro e un monte ingaggi destinato a salire dagli attuali 85 a circa 100 milioni.Conte, che l’estate scorsa si era acContentato di una rosa corta da 16-17 elementi, ha chiesto per il doppio impegno campionato-Champions un organico di 22-23 giocatori affidabili. Un cambio di passo netto rispetto all’anno precedente, paragonabile alla rivoluzione vissuta ai tempi di Spalletti dopo le partenze di Mertens, Insigne e Koulibaly. Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, estate di rivoluzione: sette-otto volti nuovi per il progetto Conte” Leggi su Napolipiu.com Il: “diper il”">Una mini-in vista, a prescindere dal tricolore. Come riporta Pino Taormina su Il, ildi Antoniosi prepara a cambiare volto la prossima: saranno necessari almenoinnesti, con investimenti stimati tra i 170 e i 200 milioni di euro e un monte ingaggi destinato a salire dagli attuali 85 a circa 100 milioni., che l’scorsa si era acntato di una rosa corta da 16-17 elementi, ha chiesto per il doppio impegno campionato-Champions un organico di 22-23 giocatori affidabili. Un cambio di passo netto rispetto all’anno precedente, paragonabile allavissuta ai tempi di Spalletti dopo le partenze di Mertens, Insigne e Koulibaly.

Rivoluzione Conte in Coppa Italia: ecco il Napoli bis. Conte, a Napoli la rivoluzione “calma” in soli settanta giorni. Giardini a Napoli, in arrivo il nuovo regolamento: si va verso una partnership con i privati. Napoli, il primo romanzo di Gino Castaldo: «Il ragazzo del secolo o della rivoluzione perduta». Il Mattino – A gennaio il Napoli continuerà la rivoluzione sul mercato iniziata in estate, i dettagli. Calciomercato Napoli, in estate la rivoluzione di De Laurentiis. Ne parlano su altre fonti

Rivoluzione Napoli: in estate saranno almeno 7 gli acquisti - Rivoluzione in vista per la prossima stagione con il Napoli che tornerà in Champions e che quindi avrà bisogno di una rosa ampia come ha spesso ricordato Conte nel corso di ... (tuttonapoli.net)

Rivoluzione Napoli, Conte chiede almeno otto rinforzi: cosa accadrà in estate - In casa Napoli è già tempo di pensare al mercato. Sebbene la stagione non sia ancora conclusa, il club sarebbe già alle prese con la prossima finestra di calciomercato. L’avvento di Antonio Conte ha r ... (informazione.it)

Calciomercato Napoli, Manna prepara la rivoluzione: 4 nomi per l’estate - MARCO SCALAS Seguici su GOOGLE NEWS L'articolo Calciomercato Napoli, Manna prepara la rivoluzione: 4 nomi per l’estate proviene da Metropolitan Magazine. (msn.com)