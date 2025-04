Il M5s ha senso di esistere proprio per dimostrare che si può essere coerenti e onesti Anche se controcorrente

L'aspetto del M5S che può convincere e rassicurare – un diverso elettorato – è di fatto la figura di Giuseppe Conte lontano anni luce dal fumantino, istrionico e imprevedibile Beppe Grillo che però ha il merito di aver dato l'imprinting; perché dopo 15 anni dalla fondazione, gli esponenti del Movimento sono stati capaci di stare alla larga da tangenti, magheggi e ruberie. Il che, di questi tempi, non è poco.Il Movimento ha senso di esistere – e non di essere cancellato come ha dichiarato Carlo Calenda – nella politica italiana, proprio per dimostrare che si può – il verbo dovere per la verità sembra anacronistico – essere onesti. I Cinque Stelle in Parlamento hanno smosso le acque stagnanti degli schieramenti politici tradizionali che alla fine sanno che darsi una mano male non fa.La semplice cronaca più che l'analisi politica mi ha però indotta a scrivere questo post che risponde a una domanda personale: ha ancora valore costruire qualcosa di senso compiuto per una politica del futuro, con scelte in qualche modo coerenti? Spesso, nell'analisi della cronaca, guardare al locale può aiutare.

