Il live action di Dragon Trainer 2 annunciato al Cinemacon

L'atteso debutto del live action di Dragon Trainer è previsto per la fine dell'estate, e ci sono già ottime notizie per i fan del franchise. Durante la presentazione di Universal al Cinemacon, il regista Dean DeBlois ha rivelato che lo studio ha già dato il via libera al sequel live-action, ma c'è di meglio: hanno anche rivelato una data di uscita. Dragon Trainer 2 uscirà nelle sale l'11 giugno 2027, quindi tra circa due anni torneremo nel mondo dei vichinghi e dei draghi. Lo studio è evidentemente entusiasta del film e ha festeggiato l'annuncio con un'esecuzione della colonna sonora da parte di un'orchestra di 43 elementi diretta da Ricky Minor. A giudicare dalle prime reazioni della stampa al Cinemacon, è facile capire perché lo studio abbia così tanta fiducia, visto che quelle prime reazioni sono incredibilmente positive nei confronti del live action.

