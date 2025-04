Il limone di Sorrento IGP protagonista al Salone degli Agrumi di Mentone

Il limone di Sorrento IGP è presente a Mentone in Costa Azzurra per la seconda edizione del Salone Internazionale degli Agrumi; alla manifestazione, organizzata al Palais de l' Europe e cominciata oggi. vi è uno stand del Consorzio di Tutela e della Cooperativa Solagri, presieduti da Mariano Vinaccia. La partecipazione al Salone, che proseguirà fino a domenica prossima 6 aprile, "è stata fortemente voluta dal comitato organizzatore formato dalla Carf, che raggruppa le amministrazioni civiche della Costa Azzurra, soprattutto in considerazione della partnership tra il limone di Sorrento, che è stato il primo limone in Europa a fregiarsi del riconoscimento IGP, e il limone di Mentone IGP" come sottolinea una nota. Da oggi, oltre alla visita agli stand, si alterneranno chef stellati e pasticcieri che proporranno il limone, "iconico emblema di benessere Mediterraneo, in mille versioni, ma anche momenti di approfondimento scientifico su questioni agronomiche e di mercato, cooking school e tavole rotonde".

