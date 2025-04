Quotidiano.net - Il Globo di Matelica e il Verdicchio: un viaggio tra storia e sapori

La nostra. Avenne rinvenuto un reperto archeologico – ildi– che raffigura un antichissimo orologio solare, una rarissima meridiana sferica. Un simbolo che riporta i tanti secoli di questo luogo in provincia di Macerata e che di storico vanta anche una tradizione enologica perfettamente rappresentata da questa denominazione. Nei 410 ettari di coltivazioni, ildiDoc esprime tutta la sua unicità, dove carattere e longevità sono elementi distintivi che accompagnano le uve fino ai calici. Il territorio. La zona geografica delimitata per la Docdiinteressa il territorio di otto Comuni di cui sei compresi nella provincia di Macerata e due in quella di Ancona. Si tratta dell’unico comprensorio in tutte le Marche che corre parallelo alla costa Adriatica, nessuna comunicazione con il mare determinando così un clima di tipo continentale.