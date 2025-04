Il glicine sulla scalinata dell’Ara Coeli | il corridoio più incantevole di Roma

Leggi su Funweek.it

Ogni anno, con l’arrivo della primavera, un angolo nascosto disi trasforma in un meraviglioso spettacolo di colori e profumi: latra la Chiesae la Cordonata del Campidoglio si veste diin fiore.Leggi anche: —in fiore a: dove scattare le foto più incantevoliQuesto luogo, reso ancora più suggestivo dalla sua storia e dalle leggende che lo avvolgono, offre uno spettacolo imperdibile per cittadini e visitatori.Il, simbolo di amicizia secondo il linguaggio dei fiori, richiama antiche tradizioni giapponesi, dove gli imperatori erano soliti donare bonsai di questa pianta come segno di legame e rispetto.La stradina, dove un tempo si dice che la lupa del Campidoglio vagasse avanti e indietro, oggi resta chiusa al passaggio, custodendo intatta la sua atmosfera sospesa nel tempo.