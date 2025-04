Ilfattoquotidiano.it - “Il giorno in cui morirò uscirà l’album intitolato ‘Eject’. La gente di me penserà che non gli do pace neppure dalla tomba”: Ed Sheeran torna con Azizam

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si intitola “” il singolo di Edche segna il suo ritorno alla scene musicali e che sarà contenuto nel prossimo disco del cantautore “Play”. “” è una parola in persiano e significa “mio caro”. L’artista ha registrato la canzone in differenti versioni, coinvolgendo musicisti da diverse parti del mondo (Cina, India, Stati Uniti e Irlanda) perché “la musica è un linguaggio universale.Durante l’intervista rilascita a Jimmy Fallon, al “Tonight Show”, Edha anche fatto cenno ad un altro brano inedito dal titolo “Old Phone”, ispirato al vecchio telefono ritrovato mentre affrontava una causa legale. “È stato come una macchina del tempo: – ha confessato – il primo messaggio era di un amico morto l’anno prima, il secondo un litigio con una ex”. Un tema che sarà centrale anche nel video del brano, che verrà girato in un pub a Ipswich nel Massachusetts.