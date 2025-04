Il futuro della diplomazia europea | le tensioni mondiali al centro della conferenza con l' ambasciatore Martin Selmayr

conferenza “Europe’s Growing International Role and Responsibility: Bilateral and Multilateral Experiences from the Daily Work of an EU Diplomat”, tenutasi lunedì all’Aula 6 del Teaching Hub del Campus di Forlì dell’Università di Bologna. Forlitoday.it - Il futuro della diplomazia europea: le tensioni mondiali al centro della conferenza con l'ambasciatore Martin Selmayr Leggi su Forlitoday.it Partecipazione e vivace interesse hanno caratterizzato la“Europe’s Growing International Role and Responsibility: Bilateral and Multilateral Experiences from the Daily Work of an EU Diplomat”, tenutasi lunedì all’Aula 6 del Teaching Hub del Campus di Forlì dell’Università di Bologna.

Il futuro della diplomazia europea: le tensioni mondiali al centro della conferenza con l'ambasciatore Martin Selmayr.

