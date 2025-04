Il fatto non sussiste assolti dopo 15 anni l' ex presidente regionale Chiodi e l' ex assessore Venturoni

assolti, perché il fatto non sussiste. Un giudizio che mi soddisfa, anche se non sana l’odissea giudiziaria che per 15 anni ha tenuto sotto l’occhio dei riflettori l’allora presidente della giunta regionale abruzzese, Gianni Chiodi e il suo assessore alla Sanità, Lanfranco Venturoni».È quanto. Ilpescara.it - "Il fatto non sussiste", assolti dopo 15 anni l'ex presidente regionale Chiodi e l'ex assessore Venturoni Leggi su Ilpescara.it , perché ilnon. Un giudizio che mi soddisfa, anche se non sana l’odissea giudiziaria che per 15ha tenuto sotto l’occhio dei riflettori l’alloradella giuntaabruzzese, Gie il suoalla Sanità, Lanfranco».È quanto.

"Il fatto non sussiste", assolti dopo 15 anni l'ex presidente regionale Chiodi e l'ex assessore Venturoni. Assolti i ‘ribelli’, Piccinelli felice: «Difendevamo i nostri diritti». Processo Askatasuna Torino, cade l'associazione a delinquere per 16 imputati: «Il fatto non sussiste». Sono 18 le condanne. Processo Askatasuna: 18 condanne e dieci assoluzioni. Cade l’accusa di associazione a delinquere. TETTI DI SPESA SANITA' / DOPO 15 ANNI DI PROCESSI, CHIODI E VENTURONI ASSOLTI PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE. Tetti di spesa per le cliniche private, assolti dopo 15 anni Chiodi e Venturoni. Ne parlano su altre fonti

