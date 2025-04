Sport.quotidiano.net - Il designatore Rocchi ha scelto un arbitro di grande esperienza. Fischia Rapuano, il vigile specializzato nei derby

E’ “l’dei“,dalCan Gianlucaper affidabilità ed. A dirigere l’attesa sfida di domenica prossima tra Spezia e la Sampdoria, al ‘Picco’ è stato (il via alle ore 17,15), è stato designato l’esperto Antoniodi Rimini (nella foto). Classe 1985, di professione agente di locale,è undal curriculum importante, con ben 55 direzioni in Serie A (anche con partite di cartello) e 108 in B. Otto i precedenti dello Spezia con l’romagnolo, per un bilancio di tre vittorie aquilotte, altrettanti pareggi e due sconfitte. Nell’attuale campionato ha diretto (bene) ilSpezia-Carrarese, sempre al ‘Picco’, il 22 settembre 2024, che ha visto i bianchi trionfare per 4-2. Domenica pomeriggio i suoi assistenti saranno Pasquale Capaldo di Napoli e Filippo Bercigli di Firenze, quarto ufficiale Dario Madonia di Palermo.