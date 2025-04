Novaratoday.it - Il capitano del Novara Fc in azzurro per altri due anni

Leggi su Novaratoday.it

IlFootball Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Roberto Ranieri per il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2027. Il, che ha da poco tagliato il traguardo delle 300 gare tra i professionisti e delle 100 in maglia azzurra, vestirà i colori della Cupola per.