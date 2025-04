Formiche.net - Il boccone di Tajani, il fischietto di Urso, il ritratto di Bandecchi. Queste le avete viste?

Dopo la tre giorni sull’Agricoltura in Piazza della Repubblica, a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida hanno premiato, gli scorsi giorni, i Maestri dell’arte della cucina italiana. E a proposito di cucina, il ministro degli Esteri Antonioè stato pizzicato da Pizzi alla serata organizzata dall’Ucid proprio colin bocca.Intanto la segretaria del Partito democratico è stata avvistata a Sestri Levante alla ricerca di non si sa bene cosa, mentre ancora la presidente del Consiglio partecipava al Congresso nazionale di Azione. Poi? Adolfo, ministro del Made in Italy, nel visitare gli stabilimenti di Sitael si è trovato a soffiare dentro una forma di gallo, mentre Ignazio La Russa e Daniela Santanché inauguravano il treno “La Dolce Vita Orient Express”.