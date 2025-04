Primacampania.it - “I Viaggi del Gusto e del Sapere”, nasce un nuovo progetto enogastronomico

NAPOLI –une ambiziosodedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche campane. Ideato dal giornalista e criticoGiuseppe Giorgio, in collaborazione con Pasquale Casillo, patron della trattoria-pizzeria Ieri, Oggi, Domani, il format “Idele del” porta sulle strade della Campania un’esperienza unica di riscoperta dei prodotti identitari e delle specialità a marchio IGP e DOP. In questa avventura, Giorgio è affiancato non solo dallo staff del celebre locale partenopeo – con lo chef Antonio Castellano e il maestro pizzaiolo Marco Bustelli – ma anche dallo stesso patron Casillo, da sempre attento alla promozione di iniziative che esaltano il legame tra territorio e tradizione culinaria. In ogni tappa, il team visita realtà produttive d’eccellenza, incontrando i custodi di sapori autentici e delle tradizioni secolari del territorio.