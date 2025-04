Panorama.it - I paradisi italiani degli oligarchi russi

Leggi su Panorama.it

C’è una villa, in Toscana, al centro di un contenzioso che scorre sottotraccia ma di cui tutti sanno, e di cui tutti tacciono. È una villa meravigliosa, dal cui cancello parte il nostro viaggio fra i beni che glicontinuano ad acquistare – e di cui continuano a godere – nonostante le sanzioni Ue imposte nel 2022. Si tratta di misure, come in molti ricorderanno, che miravano a congelare gli averi dei super ricchi vicini al Cremlino dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Ed è proprio da questo maestoso edificio del 1619 – oggi noto come Villa Lazzareschi, per la famiglia che l’acquistò nel 1982 – che cominciarono tre anni fa le misure di fermo. La dimora in provincia di Lucca, comune di Capannori, ha un valore stimato di circa tre milioni di euro ed è riconducibile a Oleg Savchenko, già deputato della Duma, considerato come un imprenditore dai mille talenti e mille coinvolgimenti, che vanno dalla produzione di cuscinetti meccanici fino all’estrazione d’oro nella Chukotka, l’Alaska russa.