Ilfattoquotidiano.it - I migliori tennisti al mondo scrivono agli Slam: vogliono più soldi e potere. Firmano anche Sinner e Paolini

Centralità e piùda un punto di vista economico. Questo, in estrema sintesi, è ciò che stanno chiedendo ialche puntano a cambiare il sistema attualmente in vigore. Al di là delle iniziative temerarie del sedicente sindacato PTPA, in questi giorni è partita una lettera molto più significativa: come rivelato da L’Equipe, 20 deialtra ATP e WTA hanno scrittoorganizzatori degli: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Chiedono una maggiore distribuzione dei profitti realizzati dai 4 tornei principali deldel tennis a benefico dei giocatori.Idealmente, si mira a ottenere il 50% dei profitti — come succede in NBA -, ma il primo step sarebbe più concreto: incrementare la percentuale attuale. È bene notare che dal 2022 i premi ai vincitori sono già stati aumentati del 54%, quello ai semifinalisti del 60% fino a quelli del primo turno che hanno ricevuto un aumento del 40%.