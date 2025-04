I Fantastici Quattro | Gli Inizi Silver Surfer e Sue Storm incinta nel trailer del CinemaCon

Fantastici Quattro: Gli Inizi, Silver Surfer e Sue Storm incinta nel trailer del CinemaConIl trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha elettrizzato il pubblico del CinemaCon. Durante la presentazione dei Marvel Studios alla convention annuale dedicata agli esercenti di Las Vegas, il capo della divisione Kevin Feige ha inviato un messaggio video dal set di Avengers: Doomsday, esaltando un’ampia panoramica della grande introduzione sul mercato dei Quattro titolari. La storia si svolge in una dimensione retro-futuristica della Terra ed è guidata da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.I Fantastici Quattro: Gli Inizi vede Quattro astronauti trasformati in supereroi dopo l’esposizione ai raggi cosmici nello spazio. Reed (Pascal) acquisisce la capacità di allungare il suo corpo a lunghezze sorprendenti. Leggi su Cinefilos.it : Glie SueneldelIldi I: Gliha elettrizzato il pubblico del. Durante la presentazione dei Marvel Studios alla convention annuale dedicata agli esercenti di Las Vegas, il capo della divisione Kevin Feige ha inviato un messaggio video dal set di Avengers: Doomsday, esaltando un’ampia panoramica della grande introduzione sul mercato deititolari. La storia si svolge in una dimensione retro-futuristica della Terra ed è guidata da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.I: Glivedeastronauti trasformati in supereroi dopo l’esposizione ai raggi cosmici nello spazio. Reed (Pascal) acquisisce la capacità di allungare il suo corpo a lunghezze sorprendenti.

