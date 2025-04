Quotidiano.net - I falsi messaggi di Samson dal telefonino di Ilaria: “Sto bene”. Oggi l’interrogatorio del gip

Roma, 4 aprile 2026 – “Sto, grazie a tutti”. Quella storia comparsa sul profilo Instagram diSula, che già da ore non rispondeva al telefono, aveva insospettito gli amici di lei. Ora viene fuori che è stato Marka pubblicarla, quando presumibilmenteera già morta, e lui si era impossessato del suo telefono. “Non ti preoccupare, comunque ci sta pensando la polizia”, scriveva nel frattempo il 23enne a chi gli chiedeva notizie dell’ex fidanzata. Il corpo messo in un sacco e chiuso in valigia Mancano ancora dei pezzi al puzzle di questo ennesimo femminicidio: appare assodato che– reo confesso – abbia uccisoin casa sua, in via Homs, a Roma. Nell’appartamento sono state rilevate tracce di sangue anche se ancora non si sa a chi appartengano. Non ci sono invece evidenze ematiche nella macchina con cuiavrebbe trasportato il trolley fin nei boschi alle porte di Roma.