I dazi sul vino italiano sono un problema anche per gli americani.

Al porto di Livorno, in quello di Genova, di Civitavecchia, di Palermo e chissà dove ancora, le casse disiaccumulate nel corso delle ultime settimane. Giacciono lì, in casse e container. Aspettano. Dovevano essere in una nave diretta verso gli Stati Uniti. Viaggio rimandato, in alcuni casi cancellato per sempre. Dovevano riempire bicchieri, prenderanno forse un’altra strada, forse torneranno indietro, torneranno nelle cantine. Nessuno sa davvero cosa accadrà. Quello che è sicuro è che Donald Trump ha imposto una tassa del 20 per cento suleuropeo. Aveva promesso aglidi tagliare le tasse, gliene ha versata una assai cara nel bicchiere. “Fa sorridere che abbia chiamato tutto questo Liberation day, che abbia più volte detto che mercoledì era il giorno della liberazione per il popolo americano da chi li ha derubati per decenni”, dice al Foglio Francesco Liantonio, presidente di Valoritalia, la società leader nel nostro paese per il controllo e la certificazione dei vini a denominazione d’origine, indicazione geografica ecc.