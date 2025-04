I dazi pesano sui mercati asiatici Borsa di Mosca in deciso rialzo

mercati finanziari ai dazi Usa. I listini asiatici ampliano le perdite, in un contesto di scambi ridotti per la chiusura festiva dei mercati di Cina, Hong Kong e Taiwan. Tra gli investitori si acuiscono i timori di una recessione globale dopo l'annuncio sui dazi del presidente Trump. A guidare il fronte delle perdite a livello regionale Tokyo, con il Nikkei che arretra del 3,5%. In forte calo anche la Borsa australiana, con il S&P/ASX 200 a -2,44%. A Seul il Kospi perde l'1,8%. In questo contesto la Borsa di Mosca ha aperto in deciso rialzo. L'indice IMOEX2 ha segnato in avvio +2,04% a 2.917,85 punti all'inizio e ha poi rallentato leggermente i guadagni dopo poco, mantenendosi a 2.909,85 punti, ovvero con un rialzo dell'1,76%. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Iltempo.it - I dazi pesano sui mercati asiatici, Borsa di Mosca in "deciso rialzo" Leggi su Iltempo.it Occhi puntati sullaa reazione deifinanziari aiUsa. I listiniampliano le perdite, in un contesto di scambi ridotti per la chiusura festiva deidi Cina, Hong Kong e Taiwan. Tra gli investitori si acuiscono i timori di una recessione globale dopo l'annuncio suidel presidente Trump. A guidare il fronte delle perdite a livello regionale Tokyo, con il Nikkei che arretra del 3,5%. In forte calo anche laaustraliana, con il S&P/ASX 200 a -2,44%. A Seul il Kospi perde l'1,8%. In questo contesto ladiha aperto in. L'indice IMOEX2 ha segnato in avvio +2,04% a 2.917,85 punti all'inizio e ha poi rallentato leggermente i guadagni dopo poco, mantenendosi a 2.909,85 punti, ovvero con undell'1,76%. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass.

