I dazi di Trump | vino formaggi e moda le filiere a rischio del Made in Italy

Le produzioni agroalimentari di qualità , dal vino ai formaggi passando per l' olio e la pasta . Le automobili e i veicoli commerciali . Il mercato della moda . La filiera della lavorazione dei metalli . Sono i settori del Made in Italy che rischiano di essere maggiormente colpiti dai dazi al 20% imposti dagli Stati Uniti sulle merci esportate dall'Europa.

