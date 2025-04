I dazi di Trump colpiscono auto smartphone e scarpe | i prodotti e i brand tassati

smartphone alle automobili, dai vestiti agli orologi di lusso, fino alla feta greca: i nuovi dazi annunciati da Donald Trump rischiano di far lievitare i prezzi su una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano. Con un'imposta universale del 10% su tutte le importazioni e tariffe specifiche fino al 50% per 60 paesi, l'articolo "I dazi di Trump colpiscono auto, smartphone e scarpe: i prodotti e i brand tassati" proviene da Webmagazine24.

