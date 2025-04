Hubert Hurkacz costretto a rinunciare al torneo di Montecarlo

Montecarlo, primo grande evento della stagione sulla terra rossa. Un torneo che vedrà sei italiani nel tabellone principale, ovvero Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini, quest’ultimo nel main draw grazie a una wild card, ricordando il successo del ligure in questo torneo nel 2019.Non risponderà all’appello invece il polacco Hubert Hurkacz (ex top-20 e attuale n.22 del mondo), che ha annunciato la sua rinuncia per problemi al ginocchio destro. Un infortunio che sta condizionando da diverso tempo il tennista e l’ha portato a questa decisione.“È una decisione difficile, ma necessaria per il mio pieno recupero. Spero di tornare presto in campo al massimo della forma“, le sue parole. Oasport.it - Hubert Hurkacz costretto a rinunciare al torneo di Montecarlo Leggi su Oasport.it Alle ore 17.00 odierne si terrà il sorteggio del Masters1000 di, primo grande evento della stagione sulla terra rossa. Unche vedrà sei italiani nel tabellone principale, ovvero Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini, quest’ultimo nel main draw grazie a una wild card, ricordando il successo del ligure in questonel 2019.Non risponderà all’appello invece il polacco(ex top-20 e attuale n.22 del mondo), che ha annunciato la sua rinuncia per problemi al ginocchio destro. Un infortunio che sta condizionando da diverso tempo il tennista e l’ha portato a questa decisione.“È una decisione difficile, ma necessaria per il mio pieno recupero. Spero di tornare presto in campo al massimo della forma“, le sue parole.

