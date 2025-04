Lanazione.it - Hotel Concorde Firenze: Ministero dell'Interno condannato a risarcire per incendio

di Pietro Mecarozzi L’exdi viale Gori è stato per anni un rifugio per senzatetto e famiglie straniere. Ma anche il centro di aggregazione per le sigle’area antagonista di. Poi, a inizio del 2018, undivampò nell’edifico e gli occupanti furono costretti a sgomberare. Oggi, per quel ’pernottamento’ illegale e i danni arrecati alla strutture dalle fiamme, la corte d’appello di, quarta sezione civile, condanna illa società allora proprietaria’immobile, assistita dall’avvocato Gaetano Viciconte. In primo grado la somma decisa dal giudice era da capogiro: oltre 6 milioni di euro. In secondo grado, invece, l’indennizzo si ’limita’ a circa 50mila euro. In entrambe le sentenza viene riconosciuta l’azione "illecita" del, nelle vestie forze’ordine, che da marzo 2014 (data di inizio’occupazione) a fine 2018 (data) non ha provveduto a sgomberarlo come invece era stato disposto dal tribunale fiorentino dopo la denuncia presentata dalla precedente proprietà.