Horizon an american saga | l' omaggio alla grande avventura

Horizon AN american saga Sky Drama ore 22.35 Con Kevin Costner, Sienna Miller e Sam Worthington. Regia di Kevin Costner. Produzione USA 2024. Durata: 3 ore LA TRAMA E' la prima parte di un kolossal prodotto e diretto da Costner, un affettuoso omaggio alla grande avventura dell'Ovest americano nel secolo XIX. L'Horizon è una società immobiliare che vende terreni nel West agli aspiranti pionieri. Ma quelle terre appartengono agli indiani e nessuno chiede loro il permesso. Conseguenza : i pellirosse attaccano gli accampamenti e fanno strage. Ma la colonizzazione non si ferma. PERCHE' VEDERLO per la narrazione classica, volutamente semplice adottata da Costner. Il che non impedisce all'attore regista di maneggiare alla sua maniera la tensione (quel duello tra il pioniere e l'assassino ci mette cinque minuti per esplodere) Leggi su Liberoquotidiano.it ANSky Drama ore 22.35 Con Kevin Costner, Sienna Miller e Sam Worthington. Regia di Kevin Costner. Produzione USA 2024. Durata: 3 ore LA TRAMA E' la prima parte di un kolossal prodotto e diretto da Costner, un affettuosodell'Ovesto nel secolo XIX. L'è una società immobiliare che vende terreni nel West agli aspiranti pionieri. Ma quelle terre appartengono agli indiani e nessuno chiede loro il permesso. Conseguenza : i pellirosse attaccano gli accampamenti e fanno strage. Ma la colonizzazione non si ferma. PERCHE' VEDERLO per la narrazione classica, volutamente semplice adottata da Costner. Il che non impedisce all'attore regista di maneggiaresua maniera la tensione (quel duello tra il pioniere e l'assassino ci mette cinque minuti per esplodere)

