Ilfattoquotidiano.it - “Ho pensato che Damiano David mi odiasse. Ma mi ha detto che era fidanzato quando ci siamo visti e non dava confidenza alle ragazze”: lo rivela Dove Cameron

La cantante e attrice, popolarissima in America grazieserie tv come “Liv e Maddie”, è famosa in Italia anche per essere la fidanzata di. In una intervista al settimanale Grazia ha dichiarato: “Io eciincontrati per la prima volta agli MTV VMAs 2022. Io e i Maneskin eravamo candidati come Best New Artist e io ho vinto, quindi loro sono venuti a congratularsi. Erano tutti molto cordiali, mase ne stava in disparte, al punto che hoche mi”.Poi lo sviluppo della vicenda amorosa, ancora sul nascere: “Arriviamo agli MTV VMA’s 2023, avevamo collaborato a una canzone e mi ha invitata allo show della band al Madison Square Garden. Sono andata ed è stato incredibile. Sono rimasta anche per l’after party, lui mi ha trovata e mi ha portata in un posto più tranquillo per parlare.