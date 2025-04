Anteprima24.it - “Hai chiamato la polizia, ti devo dare fuoco”: donna incinta minacciata davanti alla figlia

Tempo di lettura: 2 minutiUn’altra vicenda di violenza e minacce a Benevento. Il prossimo 20 maggio, V. R., 44 anni, dovrà presentarsial Giudice di Pace per rispondere delle accuse che gli sono state mosse dProcura della Repubblica. Secondo l’atto di citazione a giudizio, l’uomo avrebbe perseguitato e minacciato una 31enne, sua vicina di casa, con una serie di episodi di violenza. Insulti pesanti, minacce di morte e intimidazioni sarebbero stati all’ordine del giorno, con frasi come “haila, ora ti faccio vedere io cosa ti faccio.” e “ti”. La tensione sarebbe esplosa il 14 novembre 2024, quando l’imputato avrebbe tentato di aggredire la donna, già in stato di gravidanza, arrivando addirittura a strattonarlaminorenne della vittima.