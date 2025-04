Ha un permesso di lavoro scaduto | rimpatriato straniero irregolare

rimpatriato il cittadino albanese di 32 anni presente sul territorio nazionale con un permesso di lavoro scaduto e non più rinnovato. Ieri l’uomo si è presentato presso lo Sportello Immigrazione della questura e, attesa la sua irregolarità, è stato colpito dal provvedimento di. Anconatoday.it - Ha un permesso di lavoro scaduto: rimpatriato straniero irregolare Leggi su Anconatoday.it ANCONA-È statoil cittadino albanese di 32 anni presente sul territorio nazionale con undie non più rinnovato. Ieri l’uomo si è presentato presso lo Sportello Immigrazione della questura e, attesa la sua irregolarità, è stato colpito dal provvedimento di.

