Ha fatto tanto per tante persone C’erano anche Paolo e Sonia ai suoi funerali Bonolis commosso

Si è tenuto il funerale di Suor Paola, figura amatissima della televisione italiana e simbolo di un modo semplice e autentico di vivere la fede. Un’anima gentile, capace di unire mondi diversi – dalla parrocchia allo stadio, dalla preghiera agli studi televisivi – sempre con un sorriso e una parola di conforto. Un angelo che, come molti l’hanno definita, “è volato in cielo”, lasciando un vuoto profondo in chi l’ha conosciuta davvero.In tanti hanno voluto esserci per l’ultimo saluto: bambini che la chiamavano zia, ragazzi cresciuti con il suo sostegno, gli ultimi a cui tendeva la mano ogni giorno, e volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra i presenti,Bruganelli, Antonio Giuliani e Maurizio Manzini. Tutti visibilmente commossi, accomunati dal ricordo di una donna che aveva trasformato la sua vocazione in una missione concreta di amore.