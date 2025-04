Lanazione.it - Guida senza patente, danneggia 8 auto in sosta e fugge: denunciato

Cascina (Pisa), 4 aprile 2025 – I carabinieri di Cascina ( Pisa) hanno identificato epermento euno straniero di 34 anni che lo scorso 31 marzo alladi un'ha urtato eto ben otto vetture parcheggiate nell'area didi un supermercato, per poi darsi alla fuga. I militari lo hanno identificato grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale. Le immagini, unite alle testimonianze dei presenti, hanno consentito ai militari di ricostruire la dinamica dell'accaduto e a risalire all'identità del 34enne, appurando come non avesse mai conseguito ladie come, in precedenza, fosse già stato sanzionato per la stessa infrazione dai carabinieri di Marina di Pisa.