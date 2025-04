Feedpress.me - Guerra dei dazi: nel 1930 l’America affondò il commercio globale e aggravò la Grande Depressione

Leggi su Feedpress.me

Nel giugno del, con l’economia americana già in ginocchio dopo il crollo di Wall Street del ‘29, il Congresso degli Stati Uniti compì una scelta destinata a cambiare il corso della storia: alzare un muro di tariffe per proteggere il mercato interno. Il Tariff Act , meglio noto come Smoot-Hawley , non fu solo un provvedimento economico, ma un colpo durissimo al fragile equilibrio del