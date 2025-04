Ilgiornaleditalia.it - Guerra dei dazi, il Quirinale alza l'allerta: “Non si può restare fermi”. Gli imprenditori chiamano il Colle - RETROSCENA ESCLUSIVO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Telefonate riservate dae banchieri a Mattarella: cresce l’inquietudine per l’inerzia del governo. Il Presidente invoca un’Europa compatta, ma avverte: “Non cedere alle oligarchie, è in gioco la democrazia” C’è un telefono che squilla più degli altri, in questi giorni, nei corrid