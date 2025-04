Gucci celebra i suoi foulard di seta con una cena d' eccezione a Parigi

celebrare la nuova campagna dedicata agli iconici foulard di seta, incarnata dall'attrice Julia Garner e immortalata dal fotografo americano Steven Meisel, Gucci ha invitato attori, modelle e altre personalità influenti a una cena d'eccezione all'Hôtel de Maisons di Parigi

