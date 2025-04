Laprimapagina.it - Gubbio. La tradizionale Fiera di S. Ubaldo si terrà sabato 31 maggio

La storicadi S.torna aquest’anno, ma con una novità: si svolgerà31. La decisione è stata presa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con gli operatori locali e le Associazioni di categoria, per meglio organizzare gli eventi, considerando che la 9^ tappa del 108° Giro d’Italia passerà per la città il 18prossimo.