Guardistallo riaperto dopo il maltempo il ponte sulla Sp57

E' stato riaperto alla viabilità il ponte nel territorio di Guardistallo, che collega l'Alta Val di Cecina alla Bassa Val di Cecina. "Si sono concluse le lavorazioni a cura della Provincia di Pisa a questa infrastruttura sulla Sp57, interventi del valore di 750mila euro. Lavori che si sono resi.

Maltempo Pisa: frana a Guardistallo, 6 persone evacuate - MeteoWeb Frana questa mattina a Guardistallo, in provincia di Pisa: intervento dei Vigili del Fuoco in Via dei Molini. Giunti sul posto, hanno riscontrato una voragine che ha interessato… Leggi ... (informazione.it)