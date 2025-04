Dayitalianews.com - Gravina di Catania, ladro di rame in una villetta in costruzione: arrestato

Nel quadro della continua attività di controllo del territorio, svolta h24 dalle pattuglie del Radiomobile dei Carabinieri, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati, in particolare quelli predatori come i furti e le rapine, durante un servizio notturno, un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia didihaun 33enne catanese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, con l’accusa di furto aggravato, sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale.In particolare, verso le 00:30, mentre la pattuglia percorreva via Milanese, una zona periferica del centro etneo, ha notato una luce insolita muoversi all’interno di unain, probabilmente proveniente da una torcia elettrica. Insospettiti dal movimento, i militari hanno immediatamente contattato la Centrale Operativa della Compagnia didi, segnalando un possibile furto in atto e richiedendo, di conseguenza, l’invio di un secondo equipaggio di supporto.