Grandi del passato. Si aprono le porte delle loro dimore

Due giorni alla scoperta deipersonaggi che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese e del mondo, fra arte, letteratura, musica, e molto altro. Si svolgeranno infatti il 5 e 6 aprile le ’Giornate InternazionaliCase della Memoria e dei Musei di personalità illustri’, alla sua quarta edizione. In totale sono 143, in 19 regioni, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria (più altre 120 in varie parti del mondo) proponendo aperture di luoghi solitamente chiusi, oppure accessi gratuiti, visite guidate e molto altro. Fino a stasera (4 aprile) si può prenotare collegandosi al sito Internet www.casedellamemoria.it (proposte e formule variano da casa a casa). Ambasciatore d’eccezione è Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa Museo Ugo Tognazzi a Velletri.