Grande Fratello una coppia sta fingendo? L’indiscrezione

, unache è appena sbocciata sta? Ecco cosa emerge dalla nuova indiscrezione, Amanda Lecciso e Iago Garcia dopo la fine del reality show si sono avvicinati sempre di più. Da diverse settimane girano l’Italia insieme, prendendo parte anche a diverse cene insieme ad altri ex inquilini. A confermare il feeling è stata anche Stefania Orlando rispondendo ad un commento di un fan. Stefania e Iago in casa avevano instaurato un ottimo rapporto d’amicizia che fuori prosegue con affetto e stima.Leggi anche Jessica Morlacchi dopo la vittoria rivela dei retroscenaLa nuova indiscrezioneInaspettatamente Amanda e Iago si sono avvicinati sempre di più. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha esordito:“Non credete MINIMAMENTE a queste voci che girano su un ipotetico fidanzamento tra Iago e Amanda! È solo ed esclusivamente una trovata pubblicitaria per rimanere sulla cresta dell’onda dal momento che con il reality non ci sono riusciti!!!!”.