Grande Fratello Alfonso Signorini contro il fandom di Zeudi Di Palma per la raccolta fondi da 50 000 euro

fandom di Zeudi Di Palma ha avviato una raccolta fondi per 'risarcirla' della mancata vittoria al Grande Fratello. Alfonso Signorini critica duramente l'iniziativa, definendola "fanatismo esagerato". Il Grande Fratello ancora una volta solleva polemiche anche dopo la sua conclusione. Questa volta, a far discutere è l'iniziativa del fandom di Zeudi Di Palma, che, dopo la sorprendente eliminazione dell'ex reginetta di bellezza, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per 'compensare' la sua mancata vittoria. Nonostante le aspettative fossero alte, Zeudi ha visto sfumare il suo sogno di trionfare nel reality, perdendo il televoto flash contro Helena Prestes e arrivando solo seconda dietro la vincitrice Jessica Morlacchi. I fan hanno reagito con forza e hanno avviato una raccolta che, in poche ore ha raggiunto la cifra di . Movieplayer.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini contro il fandom di Zeudi Di Palma per la raccolta fondi da 50.000 euro Leggi su Movieplayer.it IldiDiha avviato unafondi per 'risarcirla' della mancata vittoria alcritica duramente l'iniziativa, definendola "fanatismo esagerato". Ilancora una volta solleva polemiche anche dopo la sua conclusione. Questa volta, a far discutere è l'iniziativa deldiDi, che, dopo la sorprendente eliminazione dell'ex reginetta di bellezza, ha deciso di lanciare unafondi per 'compensare' la sua mancata vittoria. Nonostante le aspettative fossero alte,ha visto sfumare il suo sogno di trionfare nel reality, perdendo il televoto flashHelena Prestes e arrivando solo seconda dietro la vincitrice Jessica Morlacchi. I fan hanno reagito con forza e hanno avviato unache, in poche ore ha raggiunto la cifra di .

Grande Fratello 2025: Alfonso Signorini svela quando inizierà. Addio al televoto in mano ai fandom? - In occasione della puntata andata in onda lo scorso 31 marzo, il conduttore ha dato appuntamento con la trasmissione a settembre ... (cosmopolitan.com)

Alfonso Signorini non condurrà più il Gf? Cosa si sa e quali sono le indiscrezioni - Alfonso Signorini potrebbe lasciare la conduzione del Grande Fratello. Scopri le indiscrezioni e i possibili scenari. Tornerà Ilary Blasi al timone? (tag24.it)

Signorini lascia il Grande Fratello, due 'dive' pronte a sostituirlo nella nuova edizione: chi sono - Se Signorini dovesse veramente dire addio al GF, Mediaset starebbe valutando due grossi nomi per prendere le redini della versione 'all star' del reality. (libero.it)