Lanazione.it - Grand fondo, che successo. Ecco tutti i risultati delle gare. Orsini: "Un altro grande evento"

Leggi su Lanazione.it

MONTE ARGENTARIOe spettacolo per la Grandell’Argentario, che per la 17esima edizione ha visto un’esplosione di adrenalina, sudore e pura passione per la Mtb. Un percorso incredibile, panorami mozzafiato i veri protagonisti, i corridori, che hanno reso la giornata di domenica sul promontorio indimenticabile. Ad aggiudicarsi il primo premio nel percorso lungo maschile Stefano Valdrighi del Bottecchia Factory Team, secondo Giuseppe Panariello del Neb18Factory Team, terzo Filippo Bertone del Bottecchia Factory Team. Prima classificata nel percorso lungo femminile Nelia Kabetaj del team Zhiraf Pagliaccia, seconda Cristina Lippi del Ciclissimo Bike Team, terza Martina Carta di Asd Team Matè. Primo classificato nel percorso corto maschile Nicola Biagioni di Asd Giovo Team Omega, secondo Adriano Micheli di Bassibike Team Asd, terzo Samuele Mazzei di Freebike Casalguidi Asd.