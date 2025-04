Ilfattoquotidiano.it - Graffette di ferro nei panini al cioccolato comprati al supermercato: 3 bambini in ospedale

È il pomeriggio di mercoledì 2 aprile quando a Spinea, in provincia di Venezia, una mamma dà al proprio figlio di 5 anni e a tre suoi amichetti un panino con della cioccolata per fare merenda. Subito il figlio della donna, accortosi di qualcosa di duro tra i denti, corre dalla mamma riportandole di aver sentito qualcosa di strano in bocca. La donna però non ci fa caso: “Gli ho detto di non preoccuparsi, di continuare pure a mangiare il panino oppure di buttarlo via”, ha riferito ad Antenna Tre come riportato dal Corriere Veneto.Ma in serata arrivano i malori: i piccoli iniziano ad accusare uno strano mal di pancia. Solo quando anche la donna mangia la merendina si rende conto del problema: “Ho sentito anch’io un qualcosa di duro tra i denti. Allora ho iniziato a spezzettare la merendina per vedere se dentro c’era qualcosa di strano, e ho visto che nell’impasto c’erano una serie didi“.