Governo accelera con il decreto Sicurezza | in Cdm nuovo testo che ‘cancella’ il ddl all’esame in Senato

decreto legge che assorbe i punti principali contenuti nel ddl Sicurezza all'esame del Senato, di fatto riscrivendolo. Questo passaggio consente al Governo di accelerare con l'approvazione di un pacchetto di norme in materia di Sicurezza. Ecco quali sono le novità, dopo le modifiche chieste dal Quirinale. Leggi su Fanpage.it Il Consiglio dei ministri di oggi esamina unlegge che assorbe i punti principali contenuti nel ddlall'esame del, di fatto riscrivendolo. Questo passaggio consente aldire con l'approvazione di un pacchetto di norme in materia di. Ecco quali sono le novità, dopo le modifiche chieste dal Quirinale.

