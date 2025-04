Golf Texas Open 2025 | Ryder in testa dopo il primo giro bene anche Manassero e Molinari

Golf è già negli Stati Uniti e in particolare a San Antonio, dove è in programma il Valero Texas Open 2025. Al comando del torneo c’è lo statunitense Sam Ryder, che ha concluso il primo giro con un lo score di -9, con un colpo di vantaggio sulla seconda posizione. I principali inseguitori sono i connazionali Keith Mitchell (-8), Brian Harman (-6), Carson Young e Jordan Spieth (-5), insieme al britannico Tommy Fleetwood, che ha chiuso a -4 in compagnia di Maverick McNealy e Andrew Novak, entrambi in sesta posizione.Sotto tono invece lo svedese Ludvig Åberg, che ha chiuso il suo primo giro con 71 colpi (-1), insieme ad altri giocatori di livello come Kurt Kitayama, Patrick Cantlay e Erik Van Rooyen. Periodo difficile anche per Max Homa, che dopo aver mancato 4 tagli su 7 partecipazioni negli ultimi tornei, si trova attualmente a +4 in 130esima posizione ed è ad un passo dall’eliminazione. Leggi su Sportface.it In vista del prestigioso The Masters di Augusta, il circuito professionistico diè già negli Stati Uniti e in particolare a San Antonio, dove è in programma il Valero. Al comando del torneo c’è lo statunitense Sam, che ha concluso ilcon un lo score di -9, con un colpo di vantaggio sulla seconda posizione. I principali inseguitori sono i connazionali Keith Mitchell (-8), Brian Harman (-6), Carson Young e Jordan Spieth (-5), insieme al britannico Tommy Fleetwood, che ha chiuso a -4 in compagnia di Maverick McNealy e Andrew Novak, entrambi in sesta posizione.Sotto tono invece lo svedese Ludvig Åberg, che ha chiuso il suocon 71 colpi (-1), insieme ad altri giocatori di livello come Kurt Kitayama, Patrick Cantlay e Erik Van Rooyen. Periodo difficileper Max Homa, cheaver mancato 4 tagli su 7 partecipazioni negli ultimi tornei, si trova attualmente a +4 in 130esima posizione ed è ad un passo dall’eliminazione.

