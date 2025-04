Nella nuova puntata di Go Red or Go, la rubrica americana politicamente scorrettissima de Il Tempo, Eleonorae il direttore Tommasoanalizzano le ultime decisioni'amministrazione, a partire daisulle automobili, confermati lo scorso 2 aprile. Una mossa che impone riflessioni non solo sul futuro dei rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa, ma anche sulle fragilità strutturali'Unione Europea, sempre più rallentata da meccanismi decisionali farraginosi e da un approccio burocratico che fatica a rispondere alle sfide globali. Tra analisi economiche, scenari geopolitici e provocazioni necessarie, i commenti puntuali del direttoremettono a nudo le contraddizioni di un'Unione europea che rischia l'irrilevanza mentre il mondo si muove velocemente.

Iltempo.it - Go Red or go Blue, Tomassi e Cerno sui dazi di Trump e la paralisi dell'Ue

Go Red Or Go Blue: i commenti a caldo di Tommaso Cerno sull’insediamento di Trump.

