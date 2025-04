Gli sparano dalla strada mentre è in casa | ferito 70enne a Massimina caccia agli aggressori

Massimina sono stati svegliati da una serie di spari in strada. Colpito un 70enne che si trovava nella sua abitazione al primo piano. Due colpi hanno distrutto la sua finestra e lo hanno raggiunto alla gamba. Trasportato al Gemelli non è in pericolo di vita. Leggi su Fanpage.it Nella notte di ieri, giovedì 3 aprile i residenti del quartieresono stati svegliati da una serie di spari in. Colpito unche si trovava nella sua abitazione al primo piano. Due colpi hanno distrutto la sua finestra e lo hanno raggiunto alla gamba. Trasportato al Gemelli non è in pericolo di vita.

