Gli audio di Sara | Mi segui da un anno smettila

Sara Campanella, la 27enne palermitana sgozzata per strada, a Messina, da Stefano Argentino, il collega di università che la tormentava da almeno un anno. E mentre spunta un audio, trasmesso da Mattino 4, in cui la vittima dice chiaramente al ragazzo di non voler avere alcun rapporto con lui, i carabinieri cercano di ricostruire la fuga tentata da Stefano dopo il delitto. "Non ho tempo da perdere. Non voglio nulla con te. Spero ora, dopo un anno, di essere stata chiara. L'ultima volta ti ho detto 'lasciami in pace': cosa hai capito di questa cosa?", dice Sara a Stefano nell'audio trasmesso. Tgcom24.mediaset.it - Gli audio di Sara: "Mi segui da un anno, smettila" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Non è chiusa l'indagine sul femminicidio diCampanella, la 27enne palermitana sgozzata per strada, a Messina, da Stefano Argentino, il collega di università che la tormentava da almeno un. E mentre spunta un, trasmesso da Mattino 4, in cui la vittima dice chiaramente al ragazzo di non voler avere alcun rapporto con lui, i carabinieri cercano di ricostruire la fuga tentata da Stefano dopo il delitto. "Non ho tempo da perdere. Non voglio nulla con te. Spero ora, dopo un, di essere stata chiara. L'ultima volta ti ho detto 'lasciami in pace': cosa hai capito di questa cosa?", dicea Stefano nell'trasmesso.

