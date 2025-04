Gli anni di Camel Suite il libro di Stefano Montello per la Fieste de Patrie dal Friûl a Precenicco

Precenicco festeggia la Patrie dal Friûl, giovedì 10 aprile, alle 20.30, al Centro Civico, con la presentazione del libro Gli anni di Camel Suite (Forum Editrice) di Stefano Montello. Musicista e scrittore friulano, tra le sue pubblicazioni ricordiamo, Manuale ragionato per la.

